İran ile Çin arasında demiryolu yük taşımacılığı sürüyor

Tahran Ticaret Odası Taşımacılık Komisyonu Başkanı Peyman Senendeci, Çin'den yola çıkan yük trenlerinin Kazakistan ve Türkmenistan rotasını kullanarak İnce Burun sınır kapısından ülkeye giriş yaptığını belirtti.

Söz konusu güzergahın katedilmesinin 21 ila 30 gün sürdüğünü ifade eden Senendeci, şunları kaydetti:

"Çin'deki bir haftalık tatil nedeniyle taşımacılık operasyonları durmuştu; ancak 14 Ekim Çarşamba günü itibarıyla yeniden başladı. Şu ana kadar bu alanda herhangi bir sorun yok ve mal sevkiyatı düzenli bir şekilde devam ediyor."

Senendeci, bu hatta günlük ortalama bir tren seferinin (54 adet 40 feet'lik konteyner) yapıldığını ifade ederek, ülkedeki kara yolu taşımacılığının da aktif olduğunu ve mal sevkiyatının bu rotadan da yapılabildiğini vurguladı.

Deniz yolu taşımacılığına da değinen Senendeci, Çin'den İran'a deniz yoluyla da mal gönderilebileceğini, ancak bu yöntemin daha uzun sürdüğünü ve maliyetinin daha yüksek olduğunu belirtti. İranlı yetkili bu konuda yeni planlamaların yapıldığını da sözlerine ekledi.

