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8 Kas 2024 17:00

Filistin bayrağına saldıran Siyonistler dayak yedi! İsrail kurtarma uçağı yolladı

Filistin bayrağına saldıran Siyonistler dayak yedi! İsrail kurtarma uçağı yolladı

Meccabi taraftarların Filistin bayrağına yaptığı saygısızlık sonucu çıkan olaylar sonrası Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a kurtarma uçağı gönderileceğini duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta Ajax-Maccabi Tel Aviv karşılaşması öncesinde Siyonist taraftarlar, Amsterdam sokaklarında bir binada asılı olan Filistin bayrağına saldırarak olay çıkarttı.

Olaya tepki gösteren bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indirenleri önce dövdü sonra da 'Özgür Filistin' dedirtti.

Siyonist rejim Başbakanı Binyamin  Netanyahu ülkeye iki kurtarma uçağı gönderileceğini duyurdu.

Siyonist rejim Güvenlik Bakanı, uçaklar gelene kadar siyonist taraftarlarına otellerinde çıkmama çağrısı yaptı.

Siyonist Dışişleri Bakanı Gideon Saar, saldırılarda 10 Siyonistin yaralandığını kaydetti.

News ID 1921605

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