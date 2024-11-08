Filistin bayrağına saldıran Siyonistler dayak yedi! İsrail kurtarma uçağı yolladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta Ajax-Maccabi Tel Aviv karşılaşması öncesinde Siyonist taraftarlar, Amsterdam sokaklarında bir binada asılı olan Filistin bayrağına saldırarak olay çıkarttı.
Olaya tepki gösteren bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indirenleri önce dövdü sonra da 'Özgür Filistin' dedirtti.
Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ülkeye iki kurtarma uçağı gönderileceğini duyurdu.
Siyonist rejim Güvenlik Bakanı, uçaklar gelene kadar siyonist taraftarlarına otellerinde çıkmama çağrısı yaptı.
Siyonist Dışişleri Bakanı Gideon Saar, saldırılarda 10 Siyonistin yaralandığını kaydetti.
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