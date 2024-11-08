Hamas'tan Hollanda ve İspanya'daki olaylara ilişkin açıklama

Hamas üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Amsterdam'da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi Siyonistlerin Filistin bayrağına yaptığı saygısızlık sonucu çıkan olaylar hakkında "Siyonist rejimin Gazze'deki Filistinlilere yönelik uluslararası müdahale olmadan soykırıma devam etmesi bu tür olayların yaşanmasına neden oluyor"dedi.

Hamas tarafından ayrıca yayınlanan bir bildiride de İspanya hükümetinin İsrail'e silah ve askeri malzeme taşıdığı tahmin edilen iki geminin İspanya limanlarına demirlemesine izin vermemesi takdir edildi.

Hamas ayrıca Birleşmiş Milletler, işgal güçlerine silah ihracatını yasaklayan kararın onaylanmasını talep etti.