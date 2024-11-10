Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı İran'a geliyor

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli, bugün öğle saatlerinde Tahran'a gelerek İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile Genelkurmay Karargahı'nda bir araya gelip görüşmelerde bulunacaktır.

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı'nın Tümgeneral Bakıri ile görüşmesinde ikili ilişkiler ve savunma iş birliği konuları ana başlıklar arasında yer alacaktır.

Geçen yıl Aralık ayında, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki savunma iş birliğini geliştirme ve İslam dünyasının önemli meselelerini ele almıştı.