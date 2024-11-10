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10 Kas 2024 15:50

İran ile Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanları Tahran'da görüştü

İran ile Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanları Tahran'da görüştü

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli ile görüştü.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Tahran'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli ile görüştü.

Görüşmede iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Geçen yıl Aralık ayında, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki savunma iş birliğini geliştirme ve İslam dünyasının önemli meselelerini ele almıştı.

News ID 1921652

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