Siyonist HYP şirketine siber saldırı düzenlendi

Siyonist İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, HYP altyapısını kullanan, aralarında Maccabi Sağlık Yardımı Fonu, toplu taşıma ödeme sistemi Rav Kav Online'ın da olduğu pek çok şirketin siber saldırıdan etkilendiği belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesi ise siber saldırı nedeniyle pek çok kişinin kredi kartlarıyla ödemede sorun yaşadığını aktardı.

HYP şirketinden siber saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, olay doğrulanırken saldırının engellediği ve sistemlerin normale döndüğü ileri sürüldü.