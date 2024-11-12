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12 Kas 2024 11:24

Pezeşkiyan neden Bakü'deki konferansa katılmadı?

Pezeşkiyan neden Bakü'deki konferansa katılmadı?

İran Hükümet Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı’na (COP29) katılmamasının sebebi hakkındaki bir soruya, "Ülkeler kendi çıkarlarına göre zirvelere katılıyor” diye yanıt verdi.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hükümet Sözcüsü Muhacirani, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı’na (COP29) neden katılmadığı sorusuna, “Ülkeler kendi çıkarlarına göre zirvelere katılıyor” yanıtını verdi.

Muhacirani, “İran Cumhurbaşkanı her yıl BM Genel Kuruluna katılıyor. Ülke yetkililerinin bu zirvelerde bulunma düzeyi, zirvenin düzeyi ve önemi ile diğer ülkelerin varlık düzeyine göre seçilmektedir. Sonuç olarak bu toplantıya Çevre Koruma Daire Başkanı Bayan Ensari katıldı” dedi.

“Trump'ın maksimum baskı politikası izlemesi durumunda İran'ın tepki ne olacak” sorusuna Muhacirani, “Mümin¸ bir delikten iki defa sokulmaz! Trump'ın maksimum baskı politikası pandemi düneminde başarısızlığa uğradı. İran için kriteri olan ABD'nin sözleri değil, pratikteki eylemidir” şeklinde yanıtladı.

News ID 1921714

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