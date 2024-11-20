İran Kültürel Miras veTurizm Bakanı Bakü'ye gitti

Her yıl düzenlenen Birlemiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarının 29'uncusu COP29, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraf olan devletlerin yanı sıra binlerce uzmanı, gazeteciyi, iklim aktivistini, iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcileri buluşturacak. Konferans 11-22 Kasım 2024 tarihleri arasında Azerbyacan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek.

Bu bağlamda, İran Kültürel Miras ve Turizm Bakanı Muhammed Rıza Salihi Emiri, "COP29" konferansı sırasında düzenlenecek turizmde iklim değişikliğinin etkilerini önlemleri konulu turizm bakanlarının ilk toplantısına katılmak üzere Bakü'ye gitti.

Bu toplantı, Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı ve Dünya Turizm Örgütü işbirliğiyle turizm iklimi eyleminin küresel düzeyde destekleyici bir politika olarak konumunun desteklenmesi amacıyla düzenleniyor.

Toplantıda Emiri, ilgili alanlarda iş birliğini geliştirmek amacıyla bazı yetkililerle ikili görüşmelerde bulunacak.

Bakan Emiri'nin bu ziyaret sırasında aralarında Azerbaycan Kültür Bakanı, Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı, Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı, Kazakistan Turizm Bakanı'nın da bulunduğu bazı ülke yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.