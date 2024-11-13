"Intel İsrail" şirketinde en büyük işten çıkarma dalgası başladı

Siyonist "Intel İsrail" şirketinde başlayan bu işten çıkarma dalgasıyla ilgili olarak yayımlanan raporlara göre, şirket çalışanlarının yaklaşık yüzde 15 ila yüzde 20’sinin bu süreçten etkileneceği belirtiliyor.

Bu rapora göre, Hayfa ve işgal altındaki Kudüs'te çalışan Siyonist Intel şirketinin toplam çalışan sayısı yedi bin olup, bunlardan bin dört yüz kişi işten çıkarılacak.

Siyonist medya kuruluşları, bu günlerde ilgili şirket merkezlerine giriş çıkışların azaldığını ve kalan çalışanların yeni koşullara uyum sağlamaya çalıştığını bildiriyor. Bu, Intel İsrail şirketi için en büyük işten çıkarma dalgası olarak değerlendiriliyor.

Şirketin hisseleri, bu yılın başından itibaren yüzde 50 oranında değer kaybetmiş durumda ve son üç ayda kaydedilen zararlar 1 milyar 600 milyon dolara ulaştı.

Raporda, bu durumun kendisini işgal altındaki topraklarda ileri teknoloji alanında en büyük özel sektör işvereni olarak gören şirket için bir trajedi ve felaket anlamına geldiği ifade ediliyor.