İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakü'de Aliyev ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran Çevre Koruma Teşkilatı Başkanı Şina Ensari, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı kapsamında (COP29) bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Hazar Denizi ile ilgili sorunların ele alındığı görüşmede Hazar ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemi vurgulandı.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olan 196 ülke ve Avrupa Birliği, her yıl İklim Zirvesi’nde bir araya geliyor ve iklim mücadelesini güçlendirmek için müzakereler yürütüyor.