Hazar ülkeleri çevre sorunlarını çözmek için çalışıyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Rusya, Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Türkmenistan'ın Hazar Denizi ile ilgili çevre sorunlarını çözmek için işbirliği yaptığını kaydetti.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Hazar’a kıyıdaş ülkeler Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve İran, Hazar’ın statüsünün belirlenmesi için müzakerelere başladı.

2018'de Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen 5. Hazar Zirvesi'nde söz konusu ülkeler, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmayı imzalamıştı.