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15 Kas 2024 22:01

Hazar ülkeleri çevre sorunlarını çözmek için çalışıyor

Hazar ülkeleri çevre sorunlarını çözmek için çalışıyor

Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Rusya, Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Türkmenistan'ın, Hazar Denizi sorunları konusunda birlikte çalıştığını söyledi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Rusya, Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Türkmenistan'ın Hazar Denizi ile ilgili çevre sorunlarını çözmek için işbirliği yaptığını kaydetti.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Hazar’a kıyıdaş ülkeler Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve İran, Hazar’ın statüsünün belirlenmesi için müzakerelere başladı.

2018'de Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen 5. Hazar Zirvesi'nde söz konusu ülkeler, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmayı imzalamıştı.

News ID 1921801

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