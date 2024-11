İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, dün akşam konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine ilişkin İslami, bunun Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) çerçevesinde ve barışçıl amaçlarla yapıldığını söyledi.

İslami, ''Nükleer faaliyetlerimiz hakkında mutlaka Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) bilgi veriyoruz ve hukuka aykırı bir şey yapmadık.'' dedi.

UAEA'nın teknik konularda her zaman tarafsızlığını koruması gerektğini vurgulayan İslami, şunları kaydetti:

''Bunu her zaman UAEA'ya hatırlatırız. Ajans, İran'da koruyucu önlemlerin ve 2015 tarihli nükleer anlaşmanın uygulanması konusunda her üç ayda bir UAEA Yönetim Kurulu'na ve her altı ayda bir BM Güvenlik Konseyi'ne rapor vermekle yükümlüdür. Bu süreçte kurum ile iş birliği yapıyoruz.

Şu ana kadar UAEA, İran'ın nükleer faaliyetlerinde herhangi bir sapma yaşandığına dair kanıt bulmadı.''

İslami, UAEA Yönetim Kurulu'ndan İran hakkında çıkacak herhangi bir karara anında yanıt verildeceğini belirtti.

''Müzakerelerin başlaması konusunda iyimserim''

Eylül'de düzenlenen BM Genel Kurul Oturumu'na atıfta bulunan İslami, ''Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Irakçi'nin yaptığı görüşmelerin (diplomatik) müzakerelerin başlangıcı olmasını umuyorum ve bu konuda iyimserim.'' ifadesini kullandı.

İslami, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer silah aramadığını söylediğine dikkat çekerek, ''Bu yeni bir konu değil ve nükleer stratejimizde yer almamaktadır.'' diye konuştu.