Pezeşkiyan, Grossi'yi kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, resmi temaslar kurmak üzere Tahran'a gelen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'yi kabul etti.

İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını söyleyen Pezeşkiyan, "İslam Devrimi Lideri'nin fetvasına dayanarak defalarca belirttiğimiz gibi, biz hiçbir şekilde nükleer silah yapma çabasında olmadık, olmayacağız ve kimsenin Devrim.Lideri'nin politikasından sapmasına izin verilmeyecektir"dedi.

Pezeşkiyan sözlerinin devamında"Ülkemizin barışçıl nükleer faaliyetlerine ilişkin iddia edilen belirsizliklerin ve şüphelerin giderilmesi amacıyla Ajans ile işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Dünya İran'ın barış ve güvenliğin peşinde olduğunu kanaatine varmıştır."ifadesini kullandı.

ABD'nin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "biz bu anlaşmadaki tüm taahütlerimize bağlıydık"şeklinde konuştu.

Siyonist rejimin cinayetlerine değinen Pezeşkiyan"Ben ülke içi ulusal birlik ve dünyayla ilişkileri geliştirmek sloganıyla seçimlere girdim ve halk tarafından cumhurbaşkanı seçildim, ancak ne yazık ki göreve başladığım ilk gün Siyonist rejim, İsmail Heniyye'yi terör etti ve böylelikle bölgeyi yeni bir krize sürükledi."açıklamasını yaptı.

Grossi ise İran'ın Ajans ile işbirliği yaptığı için teşekkür etti.