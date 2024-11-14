İslami: İran'ın nükleer programına karşı her türlü karara tepki vereceğiz

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a gelen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile ortak basın toplantısında "İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki ilişkiler koruma tedbirleri çerçevesinde devam etmektedir." dedi.

Grossi ile yapıcı görüşmelerde bulunduğunu dile getiren İslami, “Emperyalizmin İsrail rejimi tarafından kayıtsız şartsız desteklendiği bu durumda Grossi'nin İran ziyareti büyük önem taşıyor” ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer programına dair her türlü karar derhal tedbirlerle karşılaşacak

UAEA Yönetim Kurulu'nda İran'a karşı bir karar çıkarma olasılığına tepki olarak Muhammed İslami "İran'ın nükleer programına müdahaleci her türlü kararın derhal tedbirlerle karşılaşacağını ve buna izin vermeyeceğimizi defalarca ifade ettik. Müdahaleci bir kararın İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki ilişkileri etkilememesine yardımcı olmalımız gerekiyor." ifadesinde bulundu.

İslami, Trump'ın yeniden göreve başlamasına ilişkin olaraki, "Asıl mesele şu ki, İran'ın nükleer programında etkileşim ve aksama yoluna gidilmesi halinde Tahran da buna karşılık verecek. İran her zaman iyi niyetle etkileşim yolunu izlemiştir. Bir buçuk yıl boyunca bu anlaşmadaki tüm yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getiren taraf İran oldu ancak karşı taraf anlaşmadan çekilerek ağır yaptırımlar uyguladı. Bu tablo son derece nettir ve İran'ın tutumu net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Etkileşim yolu seçilirse İran etkileşim arayacaktır, başka yol seçilirse İran kendi çıkarlarına dayalı bir yol izleyecektir." açıklamasını yaptı.

Grossi: Görevim nükleer saldırıyı önlemektir

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ise, Tahran ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, bu gezinin bölgenin kritik bir dönemden geçtiği bir durumda gerçekleştiğini söyledi.

UAEA Başkanı Grossi, “Ajans ve İran uzun süredir birlikte çalışıyor ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanıyla iyi ve dataylı görüşmelerde bulundum. Şimdi, dünyaya ortak çabanın sonuç getireceğini ve bizi yüzleşme yolunun ötesinde bir yola koyacağını göstermek için somut ve operasyonel bir sonuca ulaşmamız gereken önemli bir durumdayız” dedi.

Rafael Grossi, İran'ın yükümlülükleri ve bazı kişilerin İran'a yönelik iddialarla ilgili yanılgılarına ilişkin olarak, “Doğrulama alanında her şey önemlidir. Nükleer maddenin mevcut olası ve her şeyin açık olmask sadece İran için değil tüm ülkeler için önemli” ifadesii kullandı.

Grossi, UAEA’nın özellikle gelecekte kesin bir anlaşmaya varmak isteyen İran konusunda, kendi doğrulamasını yapma fırsatına sahip olması gerektiğini vurguladı.

Grossi, Siyonist yetkililerin İran'ın nükleer tesislerine saldırı tehdidine ilişkin olarak, “Çözüm aramak için Tahran'dayız. Hükümet politikaları şartlara ve gerçeklere göre değişiyor ama UAEA başkanı olarak benim çabam durumu analiz etmek değil, görevim sorunu bulup çözüm sunmaktır. Mesele şu ki, gerilimler var ve İran bunun merkezinde ve benim görevim gerilime bir çözüm bulmak ve bu çözümün mevcut olduğundan eminim” ifadelerinde bulundu.

Grossi, "Genel olarak ben başkan ya da siyasetçi değilim. Dolayısıyla açıklamama yapmamalıyım; Benim görevim böyle bir saldırının yaşanmasını engellemektir" dedi.