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15 Kas 2024 10:15

Fransa-İsrail futbol maçı Paris'te protesto edildi

Fransa-İsrail futbol maçı Paris'te protesto edildi

Fransa’nın başkenti Paris'in Saint-Denis banliyösünde, Fransa-İsrail futbol maçına tepki amacıyla gösteri düzenlendi.

Fransa’nın başkenti Paris'in Saint-Denis banliyösünde, Fransa-İsrail futbol maçına tepki amacıyla gösteri düzenlendi.

Filistin yanlısı protestocular, Halk Cephesi Meydanı’nda toplandı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Soykırımı durdurun", "Gazze'de ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk" pankartları açarak İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Gösteride iki sarı futbol topu üzerine kırmızı kalemle "Gazze soykırımını durdurun" yazıldı.

Fransa-İsrail futbol maçında gergin anlar yaşandı

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda yapılan Fransa-İsrail takımları arasındaki futbol maçında gergin anlar yaşandı.

İsrail rejimi marşının ıslıklandığı maç sırasında Siyonist taraftarlar kavga çıkardı ve bazı Fransız taraftarlarını darp etti.

News ID 1921794

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