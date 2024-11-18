İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Afif'in şehadetine tepki

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Halkla İlişkiler Birimi, yayınladığı bir mesajda, Hizbullah'ın Medya İlişkileri Sorumlusu Hüseyin Muhammed Afif'in Siyonist İsrail'in hava saldırısında şehit düşmesi nedeniyle Lübnan’a başsağlığı diledi.

Başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Beyrut'un Ra's el-Nab bölgesindeki bir binaya yapılan hava saldırısı sonucu şehit düşen Hizbullah'ın Medya İlişkileri Sorumlusu Hüseyin Muhammed Afif'in şehadetinden dolayı Lübnan’a, Hizbullah’a ve özellikle şehidin ailesine başsağlığı diliyoruz.

Şehit 'Muhammed Afif', büyük Seyyid Hasan Nasrullah'ın dostu ve Lübnan'daki eski Hizbullah Genel Sekreteri'nin güvenilir medya danışmanıydı. Şüphesiz hakikate saldırı olan bu suçun işlenmesinde şer işgalcilerin eylemleri de yer almaktadır.

Bu şehit 'Savaş uçakları bizi korkutmadı; Peki tehditler bizi nasıl korkutabilir?' ve 'Direniş bir millettir ve millet asla ölmez' sözlerinin silahı ile düşmanı öldürecekti.

Bu sadece yalnızca Hizbullah'ın aksamasına neden olmayacak, aynı zamanda direnişin düşamana yönelik nefretini de derinleştirecektir."