İran-Kırgızistan maçı için geri sayım başladı

İran Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Asya elemeleri kapsamında bugün Kırgızistan ile karşı karşıya gelecek.

İran-Kırgızistan maçı bugün İran saati ile 17.30'da Beşkek kentinin Dolen Omurzakov Stadı'nda yapılacak.

Kırgızistan vs İran maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. İran-Kırgızistan maçı bugün Smart Spor 2, Spor Smart 2, kanal(lar)ından yayınlanacak. Maçın başlama saati 17.00. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

A Grubu'nda yer alan İran takımı 13 puanla birinci, Kırgızistan ise 3 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Kırgız milli takımının tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın üçüncü ön eleme turuna katılmayı başarmıştır.

A Grubunda İran, Katar, Özbekistan, BAE, Kırgızistan ve Kuzey Kore yer alıyor.

Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.