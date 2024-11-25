Çin'den Ortadoğu'daki durumla ilgili açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, basın toplantısında Ortadoğu'daki durumu değerlendirerek, "ateşkes" çağrısını yineledi.

Mao, Ortadoğu'daki mevcut durumun son derece gergin olduğunu ve ilgili tüm tarafların bölgedeki genel güvenlik risklerini daha da artırmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Mao Ning, son dönemde meydana gelen bir dizi olayın bölgede ateşkesin aciliyetini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Uluslararası toplumun, özellikle de büyük güçlerin, bölgesel gerginliklerin azaltılması için gerekli koşulların yaratılmasında yapıcı bir rol oynaması gerektiğini belirteren Mao, Çin'in bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için çaba göstermeye devam edeceğini dile getirdi.