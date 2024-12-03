İran Genelkurmay Başkanı Suriye'ye desteğini yineledi

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdulemir Yarullah ve Suriye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdulkerim Mahmud İbrahim ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Suriye'deki son durumun ele alındığı görüşmelerde Tümgeneral Bakri, terör gruplarının Suriye'deki saldırılarının bölge için hazırlanan tehlikeli bir senaryonun ilk adımı olduğunu vurgulayarak, ''Suriye'de teröristlerin Lübnan'daki ateşkesle eş zamanlı olarak saldırıya geçmesi Amerikan-Siyonist komplosudur.'' dedi.

Taraflar, Suriye'nin meşru hükümetine güçlü destek konusunda mutabakata vararak, Suriye ordusunun desteklenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.