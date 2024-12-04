İran'ın Suriye'ye desteği terörizm tamamen yok olana kadar sürecek

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, Güvenlik Konseyi'nin Suriye konulu acil toplantısında yaptığı konuşmada, “İran, Suriye'nin egemenliğinin, yaygın yıkıma, kaosa ve acıya neden olan Heyet Tahrir eş-Şam gibi terör örgütleriyle mücadele ve bunları ortadan kaldırma hakkını tamamen tanıyor ve destekliyor” dedi.

İranlı temsilci İrevani, İran’ın, Suriye'deki durumun tırmanmasından duyduğu derin kaygıyı dile getirerek, “El Kaide'nin bir kolu olan ve Nusra Cephesi olarak da bilinen Heyet Tahrir eş-Şam'ın koordineli terör eylemleri başta olmak üzere son dönemde yaşanan gelişmeler, Suriye'nin egemenlik ve istikrarına yönelik ciddi tehditler oluşturmuştur” ifadesini kullandı.

İrevani, “Gelişmiş silahlar ve insansız hava araçlarının kullanımı da dahil olmak üzere Heyet Tahrir eş-Şam'ın eylemlerinin ölçeği ve karmaşıklığı, terörizmi dış politikasında siyasi hedefleri ilerletmek için bir araç haline getiren ABD'nin öncülüğünde kasıtlı dış desteğe işaret ediyor” ifadelerinde bulundu.

Bu çatışmanın tırmanmasından sorumlu olan ülkelerin, yaptıklarının ve Suriye halkına yaşattıkları yıkıcı sonuçların hesabını vermesi gerektiğini vurgulayan İrevani, “Halep ve İdlib'de yaşananlar, terörün ve aşırıcılığın yeniden ortaya çıkması konusunda tüm bölge için bir uyandırma çağrısı olmalıdır. Suriye'de güvensizlik ve terörün ve şiddet içeren aşırıcılığın yayılması ülke sınırlarına sınırlı değil; bunun sonuçları kaçınılmaz olarak daha geniş bölgeyi ve ötesini tehdit edecektir” diye konuştu.

İrevani, “Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesini sağlamak amacıyla, terörle mücadeleye yönelik tüm tedbirlerin, Suriye hükümetinin koordinasyonu ve rızasıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguluyoruz” dedi.