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8 Ara 2024 15:01

Hz. Zeynep (s.a) Türbesi görevlileri İran’a döndü

Hz. Zeynep (s.a) Türbesi görevlileri İran’a döndü

İranlı bir yetkili, bazı kişilerin Şam şehrindeki güvensizlik durumundan faydalandığını belirterek, "Bu saldırılar sonucunda Kurulun mal varlıklarına zarar verilmiş, ancak silahlı gruplar bu olaylara herhangi bir şekilde karıştıklarını reddetmiştir." dedi.

Mukaddes Türbeler Geliştirme ve Yeniden İnşa Kurulu Başkan Yardımcısı Mecid Namcu, silahlı grupların Şam’a girmesinden önce, Hz. Zeynep’in (sa) türbesinin yeniden inşasında görevli tüm İranlı personel ve hizmetkarların İran'a döndüğünü ve şu anda Seyedeh Zeynep (s.a) bölgesinde hiçbir İranlı görevlinin bulunmadığını açıkladı.

Namcu, Şam’daki güvensizlikten faydalanan bazı kişilerin Hz. Zeynep (s.a) türbesinin çevresinde bulunan Kurulun ofis ve depolarına saldırdığını belirterek, bu saldırılar sonucunda mal varlıklarına ve ofislere zarar verildiğini ancak silahlı grupların bu olaylarda herhangi bir rolü olmadığını belirttiklerini ifade etti.

News ID 1922417

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