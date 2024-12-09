Bekayi: Filistin’deki soykırım, sömürgeci imha projesinin bir parçasıdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Filistin’deki duruma ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, soykırımın, bir grup ulusal, etnik, ırksal veya dini topluluğun tamamını ya da bir kısmını yok etme amacı taşıyan bir dizi eylem olduğunu belirtti.

Bekayi, Ekim 2024’te BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunulan raporda, İsrail’in tüm siyasi sisteminin Filistin’i yok etme hedefi üzerine kurulduğunu vurgulayan Francesca Albanese’nin bulgularına işaret etti.

Sözcü Bekayi "Aslında soykırım, Filistin'de yüzyıldır sürdürülen sömürgeci imha projesinin bir parçasıdır; Bu soykırım uluslararası toplum için kara bir lekedir. Bu durdurulmalı, soruşturulmalı ve yargılanmalıdır." diye kaydetti.

Bugün, 9 Aralık 1948’de kabul edilen Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme’nin yıl dönümüne denk geldiğini hatırlatan Bekayi, 76 yıl sonra bu sözleşmeye rağmen, Filistin’de açık bir soykırımın yaşandığını ifade etti.

Uluslararası hukukun emirleri dikkate alınmıyor

Uluslararası Adalet Divanı’nın Ocak 2024’te, İsrail’in soykırım politikalarını durdurması gerektiği yönündeki kararlarına rağmen, rejimin bu talimatlara uymadığını dile getiren Bekayi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının yanı sıra, Suriye’deki karışıklıklardan yararlanarak saldırılarını artırdığını söyledi.

Son olarak Bekayi, uluslararası toplumu “insanlık adına” harekete geçmeye ve Filistin’deki bir asırlık sistematik soykırımı durdurmaya çağırdı.