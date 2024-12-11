İran'dan Avrupa Troykası'nın bildirisine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlığı sözcülerinin, İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer programındaki son gelişmelere ilişkin ortak bildirisinde dile getirilen iddiaları reddederek, "Son dönemde daha gelişmiş santrifüjlerin devreye alınmasına ilişkin karar, NPT üyelerinin açık hakları çerçevesinde, gerekli bildirimler yapılarak ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimi altında alındı." dedi.

Sözcü Bekayi, "İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın sorumlu üyesi olarak bu kurumla işbirliğine olan bağlılığını kanıtlamış olup, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'nın 14-14 Kasım 2024 tarihli Tahran ziyaretinde varılan mutabakatlar da bu iddianın kanıtıdır. Üç Avrupa ülkesinin, gelecekte işbirliğinin güçlendirilmesine temel oluşturabilecek UAEA Başkanı'nın ziyaretinin kazanımlarına rağmen, yapıcı olmayan yaklaşımlarında ısrar etmeleri ve İran'a karşı karar çıkarmaları üzüntü vericidir." ifadelerinde bulundu.

Üç Avrupa ülkesinin temsilcileriyle 29 Kasım'da Cenevre'de yapılan toplantıya değinen Bekayi, "İran hâlâ karşılıklı saygıya dayalı yapıcı etkileşime inanıyor. Aynı zamanda her türlü çatışmacı ve yasa dışı davranışa, yasal hakları çerçevesinde ve uygun şekilde karşılık vermektedir" ifadesini kullandı.

Bekayi, "Nükleer anlaşmanın uygulanmasına ilişkin mevcut duruma neden olan, İran'ın barışçıl nükleer faaliyetleri ve telafi edici adımları değil, bir üyenin tek taraflı olarak çekilmesi ve üç Avrupalı ​​üyenin yükümlülüklerini yerine getirmemesidir" diye kaydetti.

Yapıcı etkileşim yoluna karşılıklı bağlılığın önemini vurgulayan Bekayi, üç Avrupa ülkesine, İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerine ilişkin kışkırtıcı ve yararsız açıklamalar yapmak yerine, İran halkına yönelik sürekli kötü niyet ile yasa dışı ve insanlık karşıtı baskı ve yaptırım politikasının birleşimi olan mevcut durumun ana nedenini ele almalarını tasiye etti.