İran'dan İngiltere'ye 'Suriye' tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’nin Suriye hakkındaki açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.

Lammy’nin “gerçekleri çarpıttığını ve iki yüzlü davrandığını” belirten Bekayi, İngiltere’nin Suriye krizindeki rolünü sorguladı. Açıklamasında, “İngiltere’nin iddia ettiği gibi Suriye krizi için harcadığı dört milyar sterlinin ne kadarının aslında krizin yaratılması ve sürdürülmesine harcandığını sormak gerekir” dedi.

Sözcü Bekayi, İngiltere’yi Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın oluşumuna katkıda bulunmakla suçladı ve Suriye halkının hala İngiltere’nin İsrail’e verdiği silahlarla katledildiğini vurguladı.

İngiltere’nin Filistin’deki “sömürgeci politikalarına” atıfta bulunan Bekayi, Lammy’nin İsrail’in eylemlerini aklamaya çalıştığını iddia etti.

Açıklamanın sonunda Bekayi, İngiltere’nin uzun geçmişe dayanan sömürgeci ve baskıcı politikalarını eleştirerek, bu durumun “İngiltere için bir utanç kaynağı” olduğunu belirtti.