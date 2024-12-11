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11 Ara 2024 16:10

Gazze’de şehit sayısı 44 bin 805’e ulaştı

Gazze’de şehit sayısı 44 bin 805’e ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana Siyonist rejimin Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırılarda 44 bin 805 kişinin şehit olduğunu ve 106 bin 257 kişinin yaralandığını açıkladı.

El Cezire'ye göre, Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’deki son durumu içeren yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlık 7 Ekim 2023’ten bu yana Siyonist rejimin Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırılarda 44 bin 805 kişinin şehit olduğunu ve 106 bin 257 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlık ayrıca, son 24 saat içinde Siyonist rejimin Gazze’de 2 katliam gerçekleştirdiğini belirtti. Geçtiğimiz saatlerde yapılan saldırılarda 19 kişi şehit olurken, 69 kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, şehitlerin ve yaralıların bir kısmının halen enkaz altında olduğunu ve işgal güçlerinin yardım ekiplerinin bu bölgelere ulaşmasını engellediğini ifade etti.

News ID 1922519

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