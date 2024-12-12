BM, Gazze'de acil ateşkes kararını onayladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Çarşamba günü düzenlenen oylamada, Gazze Şeridi’nde İsrail ve Hamas arasında “koşulsuz, kalıcı ve derhal bir ateşkes” sağlanmasını talep eden karar tasarısını çoğunlukla kabul etti. Karar, esirlerin derhal serbest bırakılmasını da içeriyor.

193 üyeli BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, ateşkes karar tasarısı 153 ülkenin desteğiyle kabul edildi. Ancak, ABD, İsrail rejim ve yedi ülke tasarıya karşı oy kullanırken, 13 ülke çekimser kaldı. Bu karar, BM Genel Kurulu’nun daha önce Ekim ve Aralık 2023’te kabul ettiği “insani ateşkes” çağrılarından daha acil bir dil taşıyor.

Her ne kadar BM Genel Kurulu kararları bağlayıcı olmasa da uluslararası toplumun konuya bakışını yansıtması açısından siyasi bir ağırlık taşıyor.

Filistinli Mülteciler Ajansı’na destek

BM Genel Kurulu ayrıca, Filistinli mülteciler için çalışan BM ajansı UNRWA’ya desteğini yenileyen ikinci bir kararı da 159 oyla kabul etti. Bu kararda, İsrail’in UNRWA’nın Ocak ayı sonundan itibaren işgal altındaki topraklarda faaliyetlerini askıya almayı planlayan yeni yasası eleştirildi ve bundan “üzüntü duyulduğu” ifade edildi.

BM, İsrail’e, UNRWA’nın görevlerini yerine getirmesine izin vermesi ve faaliyetlerini “engelsiz ve kısıtlamasız” sürdürmesi çağrısında bulundu.

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, BM’yi İsrail’i itibarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.