Tahran'dan BM Genel Kurulu'nda İran karşıtı kararın onaylanmasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran’da insan haklarının durumuna ilişkin onaylanan karara tepki gösterdi.

Sözcü Bekayi, Kanada'nın bazı batılı ülkelerin desteğiyle bu kararı önermesini, yanlış bilgi ve genellemelere dayalı asılsız iddiaların tekrarlanmasını hukuki dayanaktan yoksun olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin çoğunluğunun, olumsuz veya çekimser veya yok oyla, BM Genel Kurulunun suistimal edilmesinden ve insan haklarının araçsal kullanılmasından duydukları memnuniyetsizliği gösterdiğine atıfta bulunan Bekayi, “Filistin'deki işgale ve soykırıma silahlı ve siyasi destek vermek de dahil olmak üzere insan haklarını ihlal etme konusunda uzun bir geçmişe sahip olan bazı aktörlerin bu tür haksız eylemleri, insan haklarının statüsünün iyileştirilmesine ve küresel düzeyde bu haklara saygı gösterilmesine yardımcı olmuyor aksine yüksek insan hakları kavramını uluslara karşı siyasi baskının bir aracına indirgiyor” dedi.

Bekayi, Siyonist rejim, ABD, İngiltere ve Kanada da dahil olmak üzere İran karşıtı karar çıkaranların en büyük insan hakları ihlalcileri arasında yer aldığını belirterek, bu eylemi bir utanç olarak değerlendirdi.

Bekayi, İran’a karşı her yıl böyle bir eylem başlatan Kanadalı yetkililerden, başkalarını suçlamak yerine, bu ülke içinde ve dışında eylemlerini düzeltmelerini, yerli halkın sömürgeci bir şekilde yok edilmesine yönelik sistematik politikayı durdurarak, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırım ve savaş suçlarındaki suç ortaklığının hesabını vermesini istedi.