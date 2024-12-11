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11 Ara 2024 11:00

İsrail Gazze'de iki apartmanı hedef aldı: 25 Filistinli şehit oldu

İsrail Gazze'de iki apartmanı hedef aldı: 25 Filistinli şehit oldu

Siyonist rejimin Gazze Şeridi’nin orta ve kuzey kesimindeki iki apartmanı hedef aldığı hava saldırısı sonucu 25 Filistinli şehit düştü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’nde Siyonist rejiimine ait savaş uçakları, kuzeydeki Beyt Lahiya bölgesinde yer alan Kemal Advan Hastanesi yakınındaki üç katlı bir binayı hedef aldı.

Görgü tanıklarına göre saldırıda bina tamamen yıkılırken, 18 kişi şehit düştü, 12 kişinin ise enkaz altında olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, El Avde Hastanesi’nden yapılan açıklamada, Gazze’nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında yer alan Safin bölgesinde bir apartmanın bombalanması sonucu 7 kişinin şehit olduğu, 6 yaralının hastaneye getirildiği duyuruldu.

Hastane yetkilileri, kurtarma ekiplerinin hedef alınan binadan çıkardığı naaşları gösteren bir video yayımladı. Görgü tanıkları, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Bölgedeki durum giderek kritikleşiyor.

News ID 1922511

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