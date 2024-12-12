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12 Ara 2024 21:33

Rusya: Türkiye ile tüm konularda diyalog halindeyiz

Rusya: Türkiye ile tüm konularda diyalog halindeyiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rusya ve Türkiye'nin ikili münasebetlerinin kesintiye uğratmadığını belirterek Ankara ile tüm konularda diyalog halinde olunduğunu dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova ve Ankara arasındaki münasebetlerin kesintiye uğramadığını, bölgesel sorunların görüşülmeye devam ettiğini söyledi.

Suriye'deki krizin Moskova ve Ankara arasındaki ilişkileri nasıl etkilediğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Gruşko, şu cümleleri kaydetti:

Bildiğiniz gibi ikili münasebetler kesintiye uğramadı, Türkiye ile tüm konularda diyalog halindeyiz. Türkiye'yi de içeren kendi gündemimiz var ve Türk meslektaşlarımızla görüşülmesi gereken tüm bölgesel sorunları onlarla görüşmeye devam edeceğiz.

News ID 1922540

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