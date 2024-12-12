Rusya: Türkiye ile tüm konularda diyalog halindeyiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova ve Ankara arasındaki münasebetlerin kesintiye uğramadığını, bölgesel sorunların görüşülmeye devam ettiğini söyledi.

Suriye'deki krizin Moskova ve Ankara arasındaki ilişkileri nasıl etkilediğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Gruşko, şu cümleleri kaydetti:

Bildiğiniz gibi ikili münasebetler kesintiye uğramadı, Türkiye ile tüm konularda diyalog halindeyiz. Türkiye'yi de içeren kendi gündemimiz var ve Türk meslektaşlarımızla görüşülmesi gereken tüm bölgesel sorunları onlarla görüşmeye devam edeceğiz.