Eyalet gezisi kapsamında Kuzey Horasan'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Bocnurd kentinde vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Pezeşkiyan, ''Ülkede birlik olursa ülkedeki sorunların üstesinden gelebiliriz.'' dedi.

Pezeşkiyan, sözlerine şöyle devam etti:

''Düşman İran'da istikrar ve huzur istemiyor, bunun için sorunlar yarattılar. Emin olun ki, birlik olursak ve İslam Devrimi Lideri'nin arkasında durursak sorunlar çözülür.''

''Kimsenin toprağında gözümüz yok''

Pezeşkiyan, ''Kimsenin İran topraklarına saldırmasına izin vermeyiz. Kimsenin de toprağında gözümüz yok.'' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''İran, bölgede barışı tesis etmek için elinden geleni yapıyor.'' diye konuştu.