Siyonist Rejimin Suudi Arabistan’daki 12 milyar dolarlık yatırımı

Yemen News, Siyonist Rejim Bilim Merkezi üyelerinden Profesör Alexander Bligh’in, Suudi Arabistan ile Siyonist Rejim arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve Tel Aviv’in Suudi Arabistan’daki NEOM kenti projesine yaptığı 12 milyar dolarlık yatırım hakkında önemli bilgiler paylaştığını yazdı.

Bu Siyonist bilim insanı, Suudi Arabistan’ın Ürdün gibi normalleşme sürecini tamamen sessizlik içinde yürütmek istediğini belirtti. Ürdün deneyimi hakkında konuşan Bligh, “İsrail, Ürdün ile normalleşme sürecini resmen ilan etmeden 30 yıl önce bu ülke ile ayrıcalıklı ilişkiler kurmuştu. Hatta Ürdün Kralı Hüseyin’in başkanlık sarayındaki çimenleri bile İsrail temin ediyordu.” dedi.

Bligh, “Kızıldeniz kıyılarında yer alan NEOM kentinde 12 milyar dolarlık yatırımlarımız var. Birkaç ay önce Riyad’a davet edildiğimde, onlara sadece İsrail pasaportum olduğunu söyledim. Ancak bana endişelenmememi, İsrail pasaportumla seyahatin en kısa sürede ayarlanacağını söylediler.” ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Bligh, “Riyad’da İbranice konuşacağım ve orada Paris’ten daha huzurlu hissedeceğim. Bu durum, İsraillilerin Riyad’da ne kadar etkili olduklarını gösteriyor.” dedi.

Bligh, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın İsrail ile ilişkilerin kurulmasını, İsraillilerin Suudi Arabistan’a serbestçe seyahat etmesini ve Suudi mallarının İsrail’e girişini desteklediğini belirtti.