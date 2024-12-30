Ekim ayından bu yana kaç Siyonist asker öldü?

İşgalci İsrail ordusunun yaklaşık üç aydır saldırılarını sürdürdüğü ve sıkı kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye bölgesinde ekim ayından bu yana 40 askerin öldüğü bildirildi.

Ekim 2023'ten beri ölen Siyonist asker sayısı 824'e çıktı

Siyonist İsrail ordusu gün içinde yaptığı açıklamada, saldırılarını sürdürdüğü ve sıkı kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 1 askerinin daha öldüğünü duyurmuştu.

Buna göre, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal ordusunda ölen asker sayısı, 392'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 824'e yükseldi. 5 bin 541 işgalci asker de yaralandı.