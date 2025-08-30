Gazze’de açlık: Batı medyası durumu nasıl yansıtıyor?

Batı medyası, Gazze’deki durumun tahammül edilemez olduğunu ve bu durumun devam etmesi halinde açlıktan kitlesel ölümlere yol açacağını vurguluyor.

Daha önce İsrail’in Gazze’deki savaş suçlarını görmezden gelen veya mazur gösteren Batı medyası, son aylarda bu suçların bir kısmını kamuoyuna duyurmak zorunda kaldı. Al Cezire, Gazze’de ilan edilen kıtlığın uluslararası medyada yankılarını incelediği bir makale yayımladı.

Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, Dünya Gıda Programı ve FAO, Cenevre’de ortak bir açıklama yaparak, Gazze’de yarım milyondan fazla kişinin kıtlıktan etkilendiğini bildirdi.

Tahminlere göre, Gazze nüfusunun yaklaşık üçte biri (641 bin kişi) felaket boyutunda koşullarla karşı karşıya ve acil durumdaki kişi sayısı 1 milyonu aşabilir.

Gazze’de Kıtlığın Korkunç Gerçeği

İngiliz gazetesi The Economist, Gazze’de son aylarda sağlık ve insani koşulların hızla kötüleştiğini ve 1000’den fazla Filistinlinin yiyecek almak için sıraya girerken hayatını kaybettiğini yazdı. Gazete, Gazze nüfusunun üçte birinin günlerce yiyeceksiz kaldığını, yetişkinlerin yemek yiyemediğini ve yaklaşık 20 bin çocuğun ciddi beslenme yetersizliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığını aktardı.

New York Times ve ABD’nin Sessizliği

New York Times, ABD’nin Gazze’deki kıtlık ilanına sessiz kalmasını öne çıkararak Avrupa ülkelerinde öfke yarattığını belirtti. ABD’nin sessizliği, İsrail’in baş destekçisi olarak dikkati çekiyor; Donald Trump dönemi hâlâ İsrail’e para ve silah desteği sağlıyor.

Gazete, ABD’nin baskı yapmamasının Netanyahu’nun savaşı sürdürme konusunda kendinden emin olmasına ve politikalarında daha cesur davranmasına yol açtığını ifade etti. Newsweek ise kıtlık ilanının nadir görüldüğünü ve büyük insani riskler taşıdığını, bunun uluslararası baskıyı artırarak savaşın sona erdirilmesi ve yardımların ulaşması için hem halkı hem de siyasetçileri harekete geçirdiğini yazdı.

Washington Post: İsrail Gerçeği İnkar Ediyor

Washington Post, İsrail’in Gazze’de kıtlık olduğunu reddettiğini ve 8 sayfalık bir yanıt vererek BM raporlarını “taraflı ve güvenilmez kaynaklara dayalı” olarak nitelendirdiğini bildirdi.

BM, bu iddiaları reddetti ve raporun uluslararası standartlara uygun olarak hazırlandığını, bağımsız uzmanlarca incelendiğini vurguladı.

Beki Ryan, Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi direktörü, kadın ve çocuklarda malnütrisyon oranının birkaç hafta içinde yüzde 19’dan yüzde 40’a yükseldiğini belirtti; Gazze’de tıbbi malzeme stokları tükenmekte.

Wall Street Journal’dan Kıtlık ve Yerinden Olma

Batı Gazze’den 30 yaşındaki Ahmed Jude, Wall Street Journal’a verdiği röportajda savaş sırasında yedi kez evini terk etmek zorunda kaldığını ve yeniden ayrılmaya hazırlandığını söyledi.

48 yaşındaki Samaher Abu Hesira, 5 çocuğu ile birlikte Gazze’de evinin enkazları arasında bir çadırda yaşadığını ve bebeğinin malnütrisyon nedeniyle yeterince süt alamadığını, diğer çocuğunun tedavi gördüğünü aktardı.

İngiliz Times: Açlık, Gazze’de Sessiz Katil

The Times, bir Gazze sakinine dayandırdığı haberde, kişinin her şeyini sattığını ve evinin sadece duvarlarının kaldığını yazdı. Kişi, bombalamadan ölenlerin yanı sıra açlıktan ölümlerin de beklediğini belirtti.

İngiliz Medyası: Su ve Ot Yiyecek Yerine

İngiliz iPaper sitesi, kıtlığın bu bölgedeki insani kuruluş çalışanlarını da etkilediğini duyurdu. Fatın adlı çalışan, üç gündür gerçek bir öğün yemediğini, yorgun ve başının döndüğünü, çocuklarının hasta olmasından korktuğunu ve her gün ağladığını aktardı.

Dr. Raed Al-Baba, Al-Awda Hastanesi’nde çalışıyor; annelerin yiyecek yetersizliği nedeniyle çocuklarına mamaya alternatif olarak baklagil ve ot verdiğini, bunun ishal, zehirlenme, kansızlık, büyüme geriliği ve hareket kabiliyetinde bozulmaya yol açabileceğini belirtti.

Diyet uzmanı Samah Wadi, iPaper sitesine yaptığı açıklamada: “Herkes açlık çekiyor ve tek düşündüğümüz açlık” dedi; çocuklar, hamile ve emziren kadınların daha fazla risk altında olduğunu ekledi.

Batı medyası, Gazze’deki durumun tahammül edilemez olduğunu kabul ediyor ve ya bölgede ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini, ya da dünyanın gözleri önünde halkın açlıktan kitlesel şekilde öleceğini vurguluyor.