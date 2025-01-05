Siyonist Analist: Hamas kendini yeniden inşa etti

El-Meyadin haber ajansına göre, Siyonist rejimin televizyonunda askeri analist olarak görev yapan Yossi Yehoshua, Hamas Hareketi'nin kendini yeniden yapılandırmayı başardığını ve yeni, taze güçler topladığını kabul etti.

Yehoshua, şu ifadelerde bulundu:

"Bu durum, İsrail’in hala içinden çıkılması zor karmaşık bir durumda bulunduğu bir zamanda yaşanıyor. Tel Aviv, Hamas ile bir anlaşma imzalanmasını beklemeye devam ediyor."

Yehoshua sözlerine şöyle devam etti:

"Bu anlaşmanın imzalanmasını beklemek daha iyi olacaktır. Aksi takdirde, bataklığa daha da saplanmaya devam edeceğiz. Hamas’a baskı uygulamak amacıyla öne sürülen hiçbir plan, bu anlaşmanın imzalanmasını sağlayamayacaktır."

Yehoshua ayrıca şu noktaya dikkat çekti:

"Hamas, istediği kadar ve istediği sayıda kişiyi bu harekete katabilir. Bu güçlerin sayısı sürekli artıyor ve son dönemde Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırıların arttığına tanık oluyoruz. Gazze Şeridi çevresine en az 30 roket fırlatıldığı bildirildi."