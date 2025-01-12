Siyonist rejim ile Hamas arasında esir takasında 'ilerleme kaydedildi' iddiası

İsrail basını, Siyonist rejim ordusunun esir takası görüşmelerinde sağlanan ilerleme doğrultusunda Gazze Şeridi’nden asker çekme planlarını onayladığını ve Hamas ile yürütülen esir takası müzakerelerinde önemli ilerleme kaydedildiğini iddia etti.

Basına göre, Siyonist rejim ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının detaylarının yüzde 90’ı üzerinde uzlaşıya varıldı. Ancak Hamas, Siyonist rejim ve arabulucular olan Mısır, Katar ve ABD’den henüz resmi bir onay gelmedi. Taraflar arasındaki temel anlaşmazlığın, Hamas’ın Siyonist rejimin anlaşmanın ikinci aşamasını uygulayacağına dair güvence istemesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Siyonist rejim kaynakları, Hamas’ın, Binyamin Netanyahu’nun anlaşmanın ilk aşamasını uygulayıp siyasi çıkarlarını sağladıktan sonra Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüreceğinden endişe ettiğini iddia etti. Anlaşmanın henüz resmi olarak açıklanmayan detaylarına göre, ilk aşamada insani nedenlerle yaşlı ve hasta esirlerin serbest bırakılması, ikinci aşamada ise askeri personelin bırakılması öngörülüyor.

Siyonist rejime ait Kan televizyonu ise, Siyonist rejimin, tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakereleri ilk aşama yürürlükteyken ilerletmeyi kabul ettiğini duyurdu.