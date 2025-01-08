ABD'nin İran'a olan kini deve kini gibidir

Binlerce Kum halkı, 9 Ocak 1978 kıyamının yıldönümünü anmak amacıyla İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ile bir araya geldi.

Ayetullah Hamanei bu görüşmede yaptığı konuşmada, "Pehlevi dönemi İran'ı, Amerika'nın çıkarlarının sağlam bir kalesiydi. Ancak bu kaleden devrim ortaya çıktı ve kaynadı. Amerikalılar bunu anlayamadılar, yanıldılar, şaşkına döndüler ve gaflete düştüler. Amerika'nın hesap hatası budur. Devrimden sonra bu birkaç on yıl boyunca Amerikalılar, İran meselelerinde genellikle hata yaptılar. Bu sözüm özellikle Amerika'nın politikalarından korkuya kapılanlaradır." dedi.

Ayetullah Hamanei sözlerine şöyle devam etti: "Yumuşak savaş; yalan haberler yaymak, gerçekler ile halkın düşünce ve hayal gücü arasında mesafe oluşturmak demektir. Siz güçleniyorsunuz ama o, zayıfladığınızı söylüyor. Kendisi zayıflıyor ama güçlü olduğunu iddia ediyor. Siz tehdit edilemez hale geliyorsunuz, o ise 'Sizi tehdit ederek yok ederim' diyor. İşte propagandaları budur ve bazı insanlar bu propagandadan etkileniyor."

Ayetullah Hamanei, "Bugün asıl önemli görev bizim kültürel ve medya kuruluşlarımız, İslami İrşad Bakanlığımız, radyo ve televizyonumuz ve sanal alan aktivistlerimiz için düşmanın güç yanılgısı perdesini yırtmaktır. Düşmanın propagandasının kamuoyunu etkilemesine izin vermemeliyiz. Bu, o gün (9 Ocak 1978) Kum halkının yaptığı bir işti." ifadelerinde bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik kini deve kinidir

Ayetullah Hamanei, "Neden İran, Avrupalılarla müzakere ederken Amerika ile etmiyor?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi: Amerika, burayı (İran'ı) kendi mülkü gibi görüyordu, ancak burası onun elinden alındı ve kontrolünden çıktı. Bu nedenle, onun ülkemize ve devrimimize olan kini, deve kini gibidir! Ve bu kolay kolay geçecek bir kin değildir. Amerika, İran'da yenilgiye uğradı ve bu yenilgisini telafi etme arayışındadır." dedi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın siyonist rejim ve Amerika’nın bu rejime verdiği destek konusundaki açık ve cesur tutumlarından dolayı kendisini takdir ederek, "Yetkililer ve karar alıcılar, hiçbir şekilde Amerika ve siyonistlerin taleplerini ve tutumlarını dikkate almamalıdır." ifadelerini kullandı.

Amerika'nın talepleri halk egemenliğini tehdit eder

İnkılap Lideri, "Ülkemizin yetkilileri, herhangi bir dönemde farklı konulara ilişkin karar alırken, Amerikalıların temelsiz beklentilerini ve onların çıkarlarını dikkate alırsa, halk egemenliğini ve cumhuriyet yönetimini tehdit etmiş olurlar." dedi.

Direniş yaşıyor ve yaşayacak

Ayetullah Hamanei, "Direniş yaşıyor ve yaşayacak. Direniş her geçen gün daha da güçlenmelidir ve biz direnişi destekliyoruz. Gazze'deki direnişi, Batı Şeria'daki direnişi, Lübnan'daki direnişi, Yemen'deki direnişi ve siyonist rejimin alçakça hamlelerine karşı koyan her noktadaki direnişi destekliyoruz." diye konuştu.