İran'da gözaltına alınan İtalyan gazeteci serbest bırakıldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptıkları açıklamada, İran'da gözaltına alınan İtalyan gazeteci Cecilia Sala'nın serbest bırakıldığını duyurdu.

Bu gelişmenin yoğun diplomatik ve istihbarat kanalları aracılığıyla yürütülen çalışmaların bir sonucu olduğunu belirten Başbakan Meloni, emeği geçenlere teşekkür etti.

Meloni, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Cecilia Sala'yı eve getiren uçak havalandı. Diplomatik ve istihbarat kanalları aracılığıyla yapılan yoğun çalışmalar sayesinde vatandaşımız İran makamları tarafından serbest bırakılarak İtalya'ya dönüyor."

Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise "Diplomasi ve ekip çalışması işe yaradı; Cecilia Sala eve dönüyor!" ifadelerini kullandı.

Sala’nın gözaltına alınması

İran'dan yapılan açıklamaya göre, Cecilia Sala, 13 Aralık 2024'te gazeteci vizesiyle İran'a geldi ve 19 Aralık’ta İran İslam Cumhuriyeti yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

İran Kültür Bakanlığı, gazetecilerin yasal çerçevede çalışmasına her zaman destek verdiklerini ve bu süreçte İran'daki yabancı medyanın haklarını koruma politikalarını sürdürdüklerini vurguladı.