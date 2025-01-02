  1. Dünya
  2. Avrupa
2 Oca 2025 17:00

İtalya, İran'ın Roma büyükelçisini çağırdı

İtalya, İran'ın Roma büyükelçisini çağırdı

İtalya Dışişleri Bakanı, iki hafta önce İtalyan gazeteci Cecilia Sala'nın gözaltına alınması nedeniyle Perşembe günü İran'ın Roma büyükelçisini çağırdı.

İtalya, İran'ın Roma büyükelçisini, geçtiğimiz hafta İran'da tutuklanan İtalyan gazeteci Cecilia Sala'nın durumu hakkında dışişleri bakanlığına çağırdı.

Fransız haber ajansı AFP, İtalya'nın bu adımını, gazetecinin "gazetecilik görevini yerine getirirken" tutuklanmasına dayandırdığını belirtti.

İran'dan yapılan açıklamaya göre, Cecilia Sala, 13 Aralık 2024'te gazeteci vizesiyle İran'a geldi ve 19 Aralık’ta İran İslam Cumhuriyeti yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

İran Kültür Bakanlığı, gazetecilerin yasal çerçevede çalışmasına her zaman destek verdiklerini ve bu süreçte İran'daki yabancı medyanın haklarını koruma politikalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Ayrıca, Cecilia Sala'ya konsolosluk hizmeti ve ailesiyle telefonla iletişim kurması sağlanmıştır.

Konuyla ilgili olarak, İran'ın yargı süreci tamamlandığında daha fazla bilgi verileceği ifade edilmiştir.

News ID 1923066

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler