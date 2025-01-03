İtalya'nın Tahran Büyükelçisi dışişleri bakanlığına çağrıldı

İran vatandaşı Muhammed Abedini'nin İtalya tarafından devam eden tutukluluğuyla ilgili olarak, İtalya'nın Tahran'daki Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü Majid Nili Ahmedabadi tarafından dışişleri bakanlığına çağrıldı.

Ahmedabadi ABD'nin isteği üzere bu tür tutuklamaların gerçekleşmesi insan hakları hukuyla örtüşmediğini ve ilişkilere zarar verebileceğini belirtti.

İtalya'nın Tahran Büyükelçisi ise Roma'da Dışişleri Bakanlağına ileteceğini söyledi.

İtalya hükümeti de İran'ın Roma büyükelçisini, geçtiğimiz hafta İran'da tutuklanan İtalyan gazeteci Cecilia Sala'nın durumu hakkında dışişleri bakanlığına çağırmıştı.