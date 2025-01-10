İran'ın füze ve İHA şehirleri yakında tanıtılacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Cuma sabahı Abadan'daki Rahiyan-i Nur Etkinliği'nde yaptığı konuşmada, "Biz, Suriye ve Lübnan'dan İsrail rejimine bir tek mermi bile atmadık; onlara kendi topraklarımızdan, resmi, açık ve net bir şekilde, füzelerimizle yanıt verdik." dedi.

Tümgeneral Selami sözlerine şöyle devam etti: "Başka bir ülkeyi savaş alanımız haline getirmiyoruz. O kadar güçlüyüz ki kendi topraklarımızdan yanıt verebiliyoruz. Denizdeki gemilerimize zarar verdiklerinde, Siyonistler gemilerinin nerede hasar aldığını biliyor." dedi.

Tümgeneral Selami, "Suriye'den askeri bir fayda sağlamıyorduk ki onun düşüşüyle caydırıcılığımız konusunda endişe duyalım. Düşmanlar İran'ın zayıfladığını söylemek istiyorlar. Peki, bugün boğazları kapatma konusunda geçmiş yıllardan daha mı güçlüyüz, yoksa daha mı zayıfız?" ifadelerini kullandı.

Devrim Mıuhafızları Komutanı, "Yakında füze ve İHA şehirlerimiz tanıtılacak ve İran'ın büyüklüğünü ve görünmeyen derin gücünü göreceksiniz. Zayıflamadık ve siyasi duruşlarımızdan geri adım atmadık. Düşmanların bölgesel üslerini yerle bir edebiliriz." ifadesinde bulundu.

Tümgeneral Selami, "Eğer İran'ın uyguladığı yaptırımlar, yaptırım uygulayanların başına gelse, kesinlikle çökerlerdi. Ancak İran ayakta kaldı." diye konuştu.