Irak'ın İsfahan Başkonsolosluğu hizmete açıldı

Irak'ın İran İslam Cumhuriyeti'ndeki İsfahan Başkonsolosluğu resmen hizmete açıldı.

İsfahan valisi Mehdi Cemalinejad, bugün Irak'ın İsfahan Başkonsolosu Ahmet Latif Ali ile görüştü.

Cemalinejad, ''Geçtiğimiz yıldan beri Türkiye ve Irak da dahil olmak üzere birkaç dost ve komşu ülkenin İsfahahn'da konsolosluk kurması için çalışıyorduk. Bugün, Irak Başkonsolosluğu resmen faaliyetlerine başladı.'' dedi.

Iraklı diplomat da İsfhan kentinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, tarih kent İsfahan'ın övgüye ihtiyacı olmadığını söyledi.

Ahmed Latif Ali, ülkesinin İsfahan eyaleti ile turizm, bilim ve sağlık alanlarında ikili ilişkilerini genişletmeye hazır olduğunu belirtti.