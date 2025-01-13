Kum kenti, yıllık 25 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor

İran'ın Kum eyaletinin Kültür, Turizm ve El Sanatları Müdürü Yardımcısı Ali Baba Gülzade, Kum kentinin her yıl 25 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığını belirterek, bu büyük kapasitenin ekonomik ve kültürel fırsatlar yaratma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Dünya çapında öğrenciler yetiştiren El-Mustafa Üniversitesi'nin, Kum'daki turizmi geliştirme açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Baba Gülzade, "Eğer doğru planlama yapılırsa, ülkenin turizm sektörü canlanabilir" dedi.

Kum'daki turizm altyapısının güçlendirilmesinin önemini vurgulayan Baba Gülzade, "Eyalet olarak, mevcut potansiyelleri birleştirerek, Devrim Lideri'nin de belirttiği gibi, ülke genelinde umut yaratmak için turizm ekonomisini güçlendirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

