Hırvatistan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başında

TRT Haber'e göre, Hırvatistan'da 8'inci kez yapılan cumhurbaşkanı seçiminde halk, yerel saatle 07.00-19.00'da sandık başına giderek oylarını kullanacak.

Seçimin ikinci turunda Sosyal Demokrat Partinin (SDP) desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) adayı eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olabilmek için yarışıyor.

Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Hırvatistan'da cumhurbaşkanı seçimi 5 yılda bir yapılıyor ve kazanan en fazla iki dönem görev alabiliyor.

Balkan ülkesi Hırvatistan'da 29 Aralık'ta yapılan ilk tur seçimde Milanovic oyların yüzde 49,1'ini, rakibi Primorac ise yüzde 19,4'ünü alarak ikinci tura kalmıştı.