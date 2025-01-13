Gazze'nin kuzeyinde 16 Siyonist askerinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi

Al Jazeera'ya göre, İsrail rejimine ait medya organları, Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş güçleri ile İsrail ordusu arasında devam eden çatışmalarda yeni kayıplar yaşandığını bildirdi.

İsrail medyası, Filistin direniş savaşçılarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir grup İsrail askerine tanksavar füze ile düzenlediği saldırıda 5 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.

Ayrıca bu medya organlarına göre, aynı operasyonda Filistin direniş savaşçıları tarafından gerçekleştirilen saldırıda 11 İsrail askeri yaralandı.

Bu operasyon, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyini birkaç aydır yoğun bir şekilde kuşatma altında tutarak bu bölgedeki sivillere yönelik vahşi saldırılar düzenlediği bir dönemde gerçekleştirildi.