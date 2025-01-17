  1. Siyaset
17 Oca 2025 09:16

İran ve Mısır dışişleri bakanları Gazze'yi görüştü

İran ve Mısır dışişleri bakanları Gazze'yi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde Gazze ateşkes anlaşması ve Tahran ile Kahire arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede Irakçi, Gazze'de ateşkes sağlanması ve İsrail rejiminin suçlarının durdurulması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ve Mısır'a bu konudaki çabaları için teşekkür etti. Irakçi ayrıca anlaşmanın düzenlemelerinin tam olarak uygulanmasını umduğunu söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı da Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu anlaşmanın uygulanmasının Gazze halkının yaşadığı acıların azalmasına yol açması ümidini dile getirdi.

News ID 1923493

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler