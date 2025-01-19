İran ve Yemen dışişleri bakanları bölgeyi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile Yemen Dışişleri Bakanı Cemal Ahmed Ali Amir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ve ikili meseleler ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Irakçi, ateşkes anlaşmasını Gazze halkının direncinin ve direniş cephesinin, özellikle de Yemen halkının Filistin halkına yönelik onurlu desteğinin bir sonucu olarak değerlendirdi.

Yemen'in bu zaferin elde edilmesindeki çok önemli rolüne değinen Irakçi, "Siyonist rejim, 15 ay süren suç ve soykırımdan sonra kötü niyetli hedeflerine ulaşamayarak, sabırlı ve direniş gösteren Filistin halkının iradesine teslim olmak zorunda kaldı" dedi.

Irakçi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Yemen Özel Temsilcisinin Tahran’a son ziyaretine de atıfta bulunarak, bu görüşmeleri faydalı ve etkili olarak değerlendirdi ve İran'ın Yemen hükümeti ve halkına olan desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Yemen Dışişleri Bakanı ise, soykırımcı Siyonist rejime ateşkes anlaşması dayatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ateşkes anlaşmasının uygulanmasını takip ediyoruz ve Filistin halkına destek amacıyla gelecekteki eylemlerimiz, karşı tarafın ateşkes anlaşmasına bağlılık gösterip soykırımı tamamen durdurmasına bağlıdır" dedi.

Yemen Dışişleri Bakanı ayrıca, Yemen'deki sahadaki son gelişmelere ilişkin bir rapor sunarak, düşmanların saldırılarına karşı İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen hükümetine ve halkına verdiği siyasi ve manevi desteği takdir etti.