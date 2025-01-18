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18 Oca 2025 08:55

Siyonist rejim kabinesi ateşkes anlaşmasını onayladı

Siyonist rejim kabinesi ateşkes anlaşmasını onayladı

Siyonist rejimin kabine toplantısında, Gazze'de ateşkes ve esir takası için Hamas'la yapılan anlaşma onaylandı.

Siyonist rejimin kabine üyeleri, Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes öngören anlaşmayı ele aldı.

Reuters'ın aktardığına göre, 6 saat süren toplantında bazı bakanların itirazlarına rağmen anlaşma kabul edildi. 

Anlaşma için 24 bakanın "evet", 8 bakanın "hayır" oyu kullandığı aktarıldı.

Hamas'ın da kabul ettiği anlaşma 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girecek. Anlaşmanın 42 gün sürecek olan ilk aşamasında Hamas'ın, Filistinli tutukluların serbest bırakılması karşılığında 33 tutukluyu serbest bırakacağı belirtiliyor. Bu aşamada Siyonist rejim ordusunun da Gazze'den çekilmeye başlayacak.

News ID 1923528

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