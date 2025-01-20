Hamas’tan İran’a teşekkür

Hamas’ın siyasi bürosu üyesi Süheyl El-Hindi, İran’a, Filistin halkına verdiği destek için teşekkür etti.

Siyonistlerin vahşi saldırıları günlerinde İran ve direniş ekseninin Gazze halkına verdiği desteğe değinen El-Hindi, "İran'a, Siyonist düşmana karşı Filistin halkına sürekli destek ve yardım sağladığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

Lübnan’a ve Hizbullah Hareketi’ne de teşekkür eden El-Hindi ayrıca, Yemen Ensarullah Hareketinin Gazze savaşının başlangıcından itibaren Siyonist düşmana verdiği acı darbeleri vurgulayarak, "Yemenli kardeşlerimizin Filistin halkına verdiği büyük desteği gördük ve bu nedenle onlara çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Ateşkes anlaşmasının ilk gününde 3 Siyonist esirin serbest bırakılmasına atıfta bulunan El-Hindi, "Siyonist düşman, bu anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kaldığı sürece biz de ona bağlı kalacağız" ifadelerinde bulundu.