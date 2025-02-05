Üst düzey Hamas yetkilisi: Trump'ın planı ırkçı

Filistin'in "Sama" haber ajansına göre, Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Reşak, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlilerin Gazze'nin dışına gönderilmesi gibi tartışmalı planını kınadı.

İzzet er-Reşak, Trump'ın açıklamalarının ırkçı ve Filistin halkının vazgeçilmez haklarını ihlal etmeye yönelik açık bir girişim olduğunu belirtti.

Hamas yetkilisi, “15 ay boyunca bombardıman altında kalan Gazze halkı, düşmanın onları yerinden etme planlarını boşa çıkarmış ve kendi topraklarında dimdik ayaktadır. Onları bu topraklardan sökmek için sunulan hiçbir planı kabul etmeyecektir” dedi.

Hamas Hareketinin Sözcüsü Hazım Kasım da Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması yönündeki açıklamaları şiddetle reddederek, bu açıklamaların ırkçı olduğunu ve ahlaki ve insani standartların eksikliğini gösterdiğini ifade etti.

İşgalcilerin Gazze'yi işgalindeki asıl amacının Filistinlileri Gazze Şeridi'nden çıkarmak olduğunu belirten Hazım Kasım, “Yeniden inşa süreci, Siyonist sağın önerdiği gibi yerinden edilerek değil, Gazze halkı kalarak yapılabilir” dedi.