Hamas: Halkımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz

İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze'de ateşkesin uygulanmasına ilişkin yayınladığı yazılı bir açıklamada, Filistin topraklarının tamamının özgürlüğüne kadar halkının haklarını savunmaya devam edeceğini ve mücadelesinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Hamas’ın yayınladığı açıklamada, “Bugün tüm dünya, Gazze halkının efsanevi direnişine saygı göstermeli ve onların 471 gün süren sabır ve fedakarlıklarını takdir etmelidir” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Bu anlaşmanın şartlarını yerine getirme kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz; bu anlaşma, halkımızın ve direnişin işgalci Siyonist düşman’a karşı efsanevi sabrı ve direnişinin bir sonucudur” ifadesine yer verildi.

Hamas ayrıca, halkına yardım ve destek sağlama adımlarına devam edeceğini ve Gazze'deki yaşamı normale döndürmek için gerekli ihtiyaçları sağlamak amacıyla elinden geleni yapacağını vurguladı.